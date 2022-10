(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilitaliano sta vivendo un grandissimo momento di forma. Attualmente ci sono ben tre giocatori azzurri nella top 25, 5 in top 100 e 20 in top 200. A commentare questo periodo stupendo, ci ha pensato, che si è concesso a un’intervista ai microfoni di Giorno – Carlino. Partendo subito da un confronto tra i big del movimento italiano,ha affermato: “è il più estroso di questo grande gruppo azzurro, non c’è dubbio. Quello con piùin campo, anche di. Ed è anche molto giovane, può maturare anche dal punto di vista tecnico”. Secondo l’ex numero 4 al mondo non c’è un motivo ben preciso per questa esplosione di talenti nel Bel Paese: “Mi piace pensare che questo sia stato il miracolo dello ...

OA Sport

Il tour coinvolge quattro grandi star dello sport italiano: Martìn Leandro Castrogiovanni per il rugby, novità 2022,Panatta per il, Lucchetta per la pallavolo e Francesco Graziani per ...'Lorenzo è il più estroso e ha ancora margini tecnici, gli azzurri della Davis sono bravi e ... Tennis, Adriano Panatta: "Musetti ha più soluzioni di Sinner e Berrettini. Alcaraz Fortissimo, ma non mi emoziona" La festa per il primo compleanno dell’Adriano Panatta Racquet Club è stata un’escalation di emozioni. Una festa per tutti, dai frequentatori abituali agli appassionati di sport, che hanno potuto assis ...Anna Bonamigo e Adriano Panatta, lei avvocato (civilista), lui campione di tennis, si sono sposati il 10 ottobre 2020 a Ca’ Farsetti, Venezia, dall’amico comune ed ex magistrato ...