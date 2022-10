Telefonata tra Meloni e Zelensky | “L’ho invitata in Ucraina”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) A due giorni dalla fiducia, Giorgiaha tenuto la sua prima conversazione telefonica con Volodimirda presidente del Consiglio. “Ho parlato della situazione attuale nel nostro paese ea visitare l’”, ha detto il presidente ucraino, che ha auspicato “un’ulteriore proficua collaborazione”. “Mi sono congratulato con Giorgiaper la sua nomina a primo ministro italiano”, ha affermatosu Twitter, aggiungendo che i due hanno discusso “dell’integrazione dell’nell’Ue e nella Nato”. Da parte sua,“si è detta fiera della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei cittadini ucraini accolti in Italia”. Inoltre, secondo Palazzo Chigi, ha “auspicato il ...

Meloni e Scholz: impegno comune su energia, migranti e Ucraina Razov ha aggiunto che anche il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov , si è congratulato con l'omologo Antonio ...Unacon il cancelliere tedesco Olaf Scholz, un'altra (ed è già la seconda) con il presidente ... L'escalationMosca e Ucraina da una parte e la questione del caro energia dall'altra, '...Roma, 28 ott. (askanews) - Una telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, un'altra (ed è già la seconda) con il presidente ucraino, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...