Telefonata tra Meloni e Scholz | Forte partnership tra Italia e Germania  

Leggi su agi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - Conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio dei ministri Giorgiae il cancelliere della Repubblica Federale diOlaf. Entrambi hanno posto l'accento sullatra. È quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Al centro del colloquio tra i due leader la guerra in Ucraina.- spiega ancora la nota di Palazzo Chigi - ha ricordato l'impegno dell'nel sostegno a Kiev sul fronte politico, militare, economico e umanitario e consapevole di come la ricostruzione dell'Ucraina rappresenti un aspetto cruciale. Congratulazioni @Giorgia. I look forward to continue working closely together with Italy in EU, NATO and G7. All the ...