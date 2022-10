Telefonata Meloni-Zelensky | pieno sostegno a Kiev Il presidente ucraino | L' ho invitata nel mio paese

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - Giorgia, nella serata di venerdì, ha sentito al telefono prima il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e poi il, Volodymyr. Ildel Consiglio - informa Palazzo Chigi - ha rinnovato ildel governo italiano anel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e ha confermato l'impegno dell'Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell'aggressione della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina.si è detta fiera della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei cittadini ucraini accolti in Italia e ha poi auspicato il rinnovo dell'intesa ...

Durante lala presidente del Consiglio ha auspicato il rinnovo dell'intesa sull'... Zelensky si è poi congratulato nuovamente con Giorgiaper la sua nomina auspicando successivamente ...a Zelensky: "sostegno militare" La premier Giorgiain unacol presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito il sostegno italiano all'Ucraina sul fronte "politico, militare, economico e umanitario per la futura ricostruzione". La ..."Mi sono congratulato per la sua nomina e abbiamo discusso dell'integrazione dell'Ucraina nell'Ue e nella Nato - ha detto il presidente ucraino ...(Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina ha invitato il premier Giorgia Meloni in Ucraina. A farlo sapere è lo stesso Zelensky in un tweet dopo la telefonata con il presidente del Consiglio: “Mi sono ...