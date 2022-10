Taleggio contaminato I marchi ritirati dai supermercati

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il ministero della Salute ha emesso un nuovo richiamo alimentare. Nel mirino, questa volta, sono finiti alcuni lotti diDop a latte crudo, commercializzati con iCasarrigoni, Pascoli del Fattore e Terre d'Italia. Il richiamo è dovuto alla presenza di Escherichia coli produttore di tossina Shiga (STEC gene eae sg O26) in 25 grammi di prodotto. Come si legge sul fattoalimentare.it, i formaggi interessati sono tutti indicati dal lotto di produzione 04082A e hanno queste caratteristiche:Dop a latte crudo Casarrigoni, venduto in forme intere, con i lotti di confezionamento numero L. 25272 e scadenza 28/11/2022; L. 25276 e scadenza 02/12/2022, L. 25279 e scadenza 05/12/22 e L. 25280 e scadenza 06/12/22;Dop a latte crudo Pascoli del Fattore, venduto in forme intere, con i lotti di ...