Tale e Quale Show 2022 | anticipazioni e imitazioni 28 ottobre

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il programma delletorna su Rai 1 stasera in tv venerdì 28in prima serata su Rai 1. Carlo Conti condurrà anche questa dodicesima edizione delloche conquista il pubblico grazie alle interpretazioni dei concorrenti delle star internazionali e nostrane. Ecco di seguito le, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tutto pronto all’interno degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per una nuova serata in compagnia di “”, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti venerdì 28in diretta dalle ore 21.25. In questa quinta puntata in palio ci saranno punti fondamentali da ...