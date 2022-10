Superbonus 110% e agevolazioni edilizie | ecco le novità Le FAQ dell' Agenzia delle Entrate

Sky Tg24

... i quali, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbero posto in essere plurime cessioni di crediti d'imposta, maturati nell'ambito delle misure di sostegno all'economia denominate "%". ...'Tra agosto 2020 e dicembre 2021 la spesa per% si stima sia stata di poco superiore ai 20 miliardi di euro, dei quali 16,2 miliardi di euro per il solo Super ecobonus come certifica Enea. Dalla seconda metà del 2020 ad oggi la ... Superbonus, cosa farà il governo Meloni Le ipotesi di modifica allo studio Alcune imprese, al di fuori di accordi specifici, si occupano del coordinamento dei lavori, operando anche come General Contractor. In tal caso l’onere della prova incombe sul committente ...Il testo della risposta 907-1110/2022 della direzione regionale del Fisco con un importante chiarimento su superbonus e differenza tra sostenimento della spesa e adempimenti ...