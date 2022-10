Suicidio guardia giurata al Circo Massimo | parla un collega | “Siamo vittime del burnout”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nonpoliziotti di serie B. Con queste parole unaha commentato il tragico episodio accaduto ieri alintorno alle 13. Protagonista un vigilante di 57 anni che ha deciso di farla finita in strada di fronte allo sguardo irretito di decine di passanti. Una morte in diretta che ha sconvolto l’intera città, seguita nel pomeriggio, nel quartiere di Monte Mario, da un altroin strada, un episodio similare, seppure di diversa matrice. Sarebbero molti secondo Marco (nome di fantasia) i fattori che condurrebbero molte persone, uomini e donne, che svolgono questa professione, al. Dalla demotivazione alla frustrazione e alla depressione il passo è breve, secondo il nostro testimone. E gli stipendi non arrivano in molti casi a ...

L'incorreggibile vocazione della sinistra al. MATTEO SALVINI Lui non ha compiti ... Ma perché Salvini, che è ministro delle Infrastrutture, si fa i briefing con laCostiera ed ...Si sarebbe puntato la pistola per poi spararsi e togliersi la vita a Roma, al Circo Massimo. La vittima - scrive l'Adnkronos - sarebbe unagiurata di 57 anni, italiano. La tragedia intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, inutili i tentativi di rianimarlo. Sul caso indaga la polizia per ricostruire l'esatta ...Non siamo poliziotti di serie B. Con queste parole una guardia giurata ha commentato il tragico episodio accaduto ieri al Circo Massimo intorno alle 13. Protagonista un vigilante di 57 anni che ha dec ...Un carabiniere ha ucciso il suo superiore e ha poi tenuto in ostaggio una collega, minacciando di togliersi la vita: la ricostruzione della nottata ...