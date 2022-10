Su RaiPlay Punta Sacra | l’ultima “borgata autocostruita” di Roma nel pluripremiato docufilm di Mazzoleni

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Premiato ai Nastri d’Argento, ha ottenuto una candidatura al David di Donatello e in ultimo premiato alFilm Festival, ilracconta la vita all’Idroscalo di Ostia . La vita, su quel lembo...

Gazzetta del Sud

Se vi siete persi la prima, potete rivederla gratuitamente suqui . Ma scopriamo in quali ...i propri sospetti sul fratello Ante. Riesce così a far scarcerare Giustino. Ma la soluzione ...A quel punto la telecamera della Raisulla Meloni che sembra insultare Conte. Dal labiale pare che la presidente dica "che me**a" rivolgendosi all'ex premier. Questo contenuto è di Rai/Premiato ai Nastri d’Argento, ha ottenuto una candidatura al David di Donatello e in ultimo premiato al Roma Film Festival, il docufilm racconta la vita ...Dal 26 ottobre è disponibile su RaiPlay il settimo episodio della docu-serie: questa settimana il racconto dell'omicidio mai risolto della studentessa romana.