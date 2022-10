Stop alle auto a combustione interna dal 2035 | c’è l’accordo fra il Consiglio e il Parlamento europeo

Dire

... quindi la decisione ditotale era dietro l'angolo. Un altro motivo per cui la Casa ha deciso di dire addio per sempre alla Ford Fiesta è legatosue motorizzazioni Mild Hybrid che, rispetto ...Giorgia Meloni vuole mettere in pratica uno dei punti cardine del programma di maggioranza sulla sanità, quello che prevede la realizzazione del piano per la ... Stop alle mascherine in ospedale Il ministro Schillaci: "Ci stiamo lavorando" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...