Stop alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035 | arriva l’ufficialità in Europa

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’Unione Europea sta portando avanti piani che vedranno effettivamente la scomparsa dell’con motore a combustione interna nel nostro continente. Secondo Bloomberg, ladi nuovesarà vietata dalin poi, con i produttori che dovrebbero vendere solo veicoli a emissioni zero per allora. Ciò costringerà i consumatori a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, ibrida o elettrica. Come scegliere? FCA fa i “Saldi”: da domani a fine luglio le famiglie italiane avranno fino al 30% di sconto su Fiat e Lancia “Jeep Grand Cherokee” vettura scelta dall’arma dei carabinieri La Bugatti Centodieci ha debuttato a Pebble ...