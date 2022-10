Stankovic pronto a sfidare il suo passato | ' All' Inter gli anni più belli della mia vita'

'Il mio passato non si può e non si deve cancellare. Mai'. Dejantorna domani a San Siro, da avversario, contro l'Inter in cui ha giocato dal gennaio 2004 al 2013, alla guida di una Sampdoria che ha già rigenerato, conquistando quattro punti in tre ...Per questoriflette su possibili novità: in difesa Augello e Murru se la giocano alla ... Da definire se con Kjaer o Gabbia Uno tra Tonali e Bennacer va verso il riposo con l'ex Pobega...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Stankovic è pronto a abbracciare l’Inter: tutti i numeri dell’allenatore della Sampdoria quando militava con la maglia nerazzurra Una bella altalena di emozioni per Dejan Stankovic dal suo arrivo alla ...