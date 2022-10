“Spettacolo indegno” GF Vip 7 | scoppia il caso dopo la puntata di ieri | la cantante furiosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Elenoire Ferruzzi, bufera infinita:la fine della sua esperienza al GF Vip 7 arriva il duro commento di Loredena Bertè. Nelladitelespettatori sono stati chiamati a decidere se fare rimanere o meno la donna all’interno del reality show, ma il 90% dei votanti l’ha voluta mandare via. Fatali i suoi atteggiamenti nei confronti di Daniele Dal Moro e soprattutto i brutti gesti e le orrende parole dette nei riguardi di Nikita Pelizon, che hanno fatto perdere la testa a moltissima gente. Un processo, metaforico, in piena regola come ha spiegato Alfonso Signorini. “Hai chiaramente detto che una persona porta iella e questo non ah giustificazioni. Nel 2022 non è più accettabile tutto questo. Non si può proprio sentire che una persona porta sfortuna. Io sono entrato l’altro giorno e ti avevo avvisata che alla prossima ...