Sono pronto a dare la mia vita | Ignazio La Russa fa impazzire la sinistra | Video

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Già, il governo di centrodestra a trazione-FdI deve ancora difendersi dall'accusa di voler "comprimere" le libertà individuali, cavallo di battaglia di unache combattendo su questo tema, di fatto vuoto, ha preso unara batosta alle elezioni. Tanto che Giorgia Meloni, nei discorsi tra Camera e Senato di questa settimana, nei giorni della fiducia, ha più volte ribadito che le libertà in individuali, in Italia, non verranno mai più toccate, ovvio. Ma non solo, la premier ha anche ricordato come lei, da par suo, non ha mai impedito a qualcuno di manifestare, cosa che al contrario, da, è accaduta più volte, diversi i tentativi anche nel corso dell'ultima campagna elettorale. E di questo tema si parla a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 27 ottobre. ...

Sky Sport

I più grandi campioni con cui ha giocato 'A livello emozionale Maradona e Ronaldostati ...a giocarsi il posto da titolare con Alessandro Pistone. L'infortunio ai legamenti del ginocchio ...Ultimo èa far emozionare milioni di fan in tutto il mondo. Il cantautore romano è tornato con un ... Inoltre,già stati annunciati i nuovi appuntamenti live per il prossimo anno. Ultimo ... Nadal pronto per l'ATP Parigi Bercy: "Sono arrivato un po' in anticipo" Scopriamo insieme qualcosa in più su Giorgia Soleri e Federippi, le quali partecipano in coppia a Pechino Express!UDINE - È caccia al laureato a Udine, dove ottanta imprese sono pronte a offrire 890 posti di lavoro. Un nuovo record di aziende partecipanti per la Fiera del lavoro Fvg organizzata da ...