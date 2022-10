Sondaggi politici | M5S ha sorpassato il Pd | 17 | 3% contro 17% Tracollo di Forza Italia | ora è al 6 | 7%

'Le opinioni dei cittadini si fondano sui leader e sui programmi, non sui, e lo abbiamo visto in alcune elezioni - non certo le ultime - in cui le previsioni sono state clamorosamente ...Cosa dicono ora i: l'ultima rilevazione di Pagnoncelli Secondo le ultime intenzioni di voto, cresce consistentemente il partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia con il 28.4 % (+ ...Il M5s punta a monopolizzare l'opposizione. E i dem "grillinizzati" fanno fuggire i moderati del Terzo polo Giuseppe Conte vuole provare a mangiarsi il Pd e ha buone possibilità di riuscirci, almeno s ...«È solo un sondaggio». Probabilmente è questo il pensiero dei più ottimisti tra i corridoi del Nazareno e dei loro colleghi negli uffici di Forza Italia.