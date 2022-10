Sondaggi politici elettorali oggi 28 ottobre 2022 | gli elettori premiano Giorgia Meloni e penalizzano Silvio Berlusconi

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 ottobre 2022)28– La prima Supermedia Agi/Youtrend dopo la costituzione del governopremia proprio il partito della premier: è quanto risulta dagli ultimi, che si basa sulle intenzioni di voto nel periodo che va dal 13 al 26. Secondo la rilevazione, Fdi si conferma primo partito guadagnando un ulteriore punto percentuale e portandosi al 27,7%. Il Pd cala dello 0,4 per cento ed è ora al 17,6%. A un punto di distanza c’è il Movimento 5 Stelle, in callo dello 0,1 per cento. La Lega guadagna lo 0,4% e risale all’8,5 per cento, mentre il Terzo Polo, ...