Solo per farti arrabbiare | Sallusti provoca la Gruber | Guarda

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si torna a parlare di Giorgia Meloni a Otto e mezzo su La7. In particolare, si discute dell'ultima nota diffusa da Palazzo Chigi, quella che spiega l'esatta dicitura per indicare il premier, ovvero "Il Signor Presidente del Consiglio dei ministri, On. Giorgia Meloni". Lilli, giornalista e conduttrice del talk, aveva detto nei giorni scorsi che avrebbe continuato a chiamarla al femminile. Oggi la nuova comunicazione ufficiale. Tra gli ospiti della trasmissione anche Alessandro, direttore di Libero, che ha provato a spiegare i possibili motivi alla base di una simile scelta da parte della Meloni: "È l'unica con le pal*e in quel mondo lì e quindi ha deciso di farsi chiamare così per questo". Ma non, perché secondoci sarebbe anche un altro motivo: "Lo faper ...

Spaziogames.it

L'azzurro, tenuto in vitadall'aritmetica nella corsale Nitto ATP Finals, dovrà testare ancora la caviglia in vista del Masters 1000 di Parigi Bercy, in programma la prossima settimana, ma ...una multa invecel'Aston Martin. La limitazione relativa alla galleria del vento . Si tratta di una riduzione del 10% del monte ore in galleria del vento rispetto alle risorse che le ... Modern Warfare 2, il crossplay può essere disattivato solo per una versione Barella si sta rivelando fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi e per il suo 3-5-2, infatti da quando ha ingranato fisicamente e mentalmente, il centrocampista sardo ha sempre contribuito in manie ...Horner lamenta di aver avuto sanzioni draconiane dalla FIA per lo sforamento del budget cap ma la multa e la riduzione del 10% del monte ore per ...