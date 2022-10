“Smacco e imbarazzo” Fabbri seppellisce Putin sugli aiuti dall' Iran

Leggi su iltempo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La fornitura di droni alla Russia da parte dell'è uno dei temi più caldi in merito alla guerra in Ucraina. L'argomento è affrontato da Dario, direttore di Domino ed esperto di geopolitica, nel corso dell'edizione del 28 ottobre di Omnibus, il talk show del mattino di La7 che vede Andrea Pennacchioli alla conduzione: “È un'asse nato da interessi reciproci, sono soggetti che hanno un rapporto complicatissimo, persiani e russi si conoscono da qualche secolo. I russi hanno un drammatico e imbarazzante bisogno di tecnologia e i droni kamikaze che l'sta fornendo, con addestratori proprio sul campo per spiegare come utilizzarli, fanno parte di queste forniture. Negli ultimi giorni gli ucraini si sono dimostrati molto efficaci nel neutralizzarli dopo lo sbandamento iniziale”. “Può essere probabile - sottolinea ancora ...