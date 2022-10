Sisal lancia Duo | la scommessa che permette di vincere anche con il sostituto | ecco come funziona

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il mondo delle scommesse sul calcio si allarga ulteriormente. A partire dalla giornata odierna, infatti,Duo, unaesclusiva disponibile per la Serie A e la Champions League che consente agli utenti di scommettere sul marcatore, ma dicon qualsiasi suo. Questa nuova opzione rappresenta un’importante opportunità per tutti gli scommettitori, che avranno a loro disposizione una seconda possibilità di vincita senza penalizzazioni di quote. LaDuo riguardai calciatori di temperamento che vengono ammoniti o espulsi.in questa situazione la giocata varrà per il giocatore schierato nell’undici iniziale, ma allo stesso tempoper un suo ...

Lo rende noto la, cheun appello: 'Verificate i codici alfanumerici univoci legati all'iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati ...SisalTipster per mettere a disposizione notizie, statistiche, curiosità e analisi elaborate da specialisti con il supporto di un team di 5 volti noti e apprezzati da tutti gli amanti ... Goal, ammonito o espulso, il sostituto al pari del titolare: Sisal lancia la scommessa DUO in esclusiva per Serie A e Champions Goal, ammonito o espulso, il sostituto al pari del titolare: Sisal lancia la scommessa DUO in esclusiva per Serie A e Champions.La staffetta tra Gianni Rivera e Sandro Mazzola, nell’Italia degli Anni 70, rimane la più famosa della storia del calcio. Spesso il cambio risultò decisivo, come nella “Partita del Secolo” ...