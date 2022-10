Signor presidente Il comunicato del governo che zittisce la Boldrini

Nel comunicato è riportato quanto segue: 'Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per ildel Consiglio dei Ministri è: Ildel Consiglio dei ...La nota ufficiale di Palazzo Chigi che spiega di usare l'appellativo 'Il' per indicare Giorgia Meloni ha fatto storcere il naso a Selvaggia Lucarelli. Che su Facebook è partita all'attacco: 'Tra un po' chiederà che la si chiami Giorgio. P.s. Ora sappiamo ...Secondo un documento molto condiviso sui social, questa formula deve essere usata dai ministeri per riferirsi alla presidente del Consiglio.Giorgia Meloni deve essere chiamata «il signor presidente del Consiglio dei ministri». A comunicarlo ufficialmente è Palazzo Chigi, in una nota destinata a tutti i ...