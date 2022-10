“Siamo il nostro tempo” | il nuovo album di Ernesto Bassignano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) ROMA – Esce oggi, 28 ottobre, ildi, “il”. Le sue canzoni sono in fondo romanze senza. Vengono dalla strada. Da incontri con sirene. Dal suono del silenzio e dalla paura. Sono ansie e sentimento. Grandi amori mai spenti. Per coloro che ancora leggono i copioni e sono capaci di ascoltare. Mani nelle mani. Voci da lontano. Immagini sfocate che sono ricordi presenti. Sono urli e bandiere. Per un popolo al balcone che si è giocato l’anima ed il cuore. Tutto rima alla perfezione. Tutto scorre come deve e va dove deve andare. Canzoni di un artista che molto ha dato alla musica. E che mai si arrende a dire basta. Perché sotto di lui scorre la strada e la strada lo accoglie incessante. Quello di ...

ilmessaggero.it

Invito tutti a leggere bene lo statuto delpartito, che non ho scritto io. Se non facciamo ... I nuovi iscritti E quialla novità più forte. Dice il dispositivo che possono prendere parte ...... le nostre guide all eventosenza ministero dell Innovazione e del digitale: perché è una ...e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro della democrazia è al centro del... Corea del Nord lancia due missili balistici, Seul: «Nostro esercito è in allerta, siamo in contatto con Usa» Ci sarà una ragione per tutto questo nel finale ... trovate totalmente illogiche alle dinamiche invece spietatamente razionali del capitalismo. Il nostro mondo, come sempre più grigio e mortifero dell ...(Adnkronos) – “Noi neonatologi siamo testimoni privilegiati” dell’inverno demografico che da anni stringe nella sua morsa l’Italia. “Tocchiamo con mano quello che sta succedendo. Purtroppo, nel 2021, ...