Sgarbi | «Nel film non ci riconosco Caravaggio»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il critico di Panorama ha visto in anteprima ildi Michele Placido che racconta Michelangelo Merisi, con Riccardo Scamarcio nel ruolo del geniale pittore lombardo. Una pellicola (nelle sale dal 3 novembre) con riuscite rappresentazioni d’ambiente, ma l’essenza delle opere sembra rimossa. Grande impegno, grande sforzo di ricostruzione, bellissimi costumi, musica coinvolgente, invenzione di ambienti, di borghi, di città e anche, nella sua magnifica realtà, Sutri, in un passaggio di cavalli e carrozze per le tagliate etrusche , per la necropoli, per l’anfiteatro. Meravigliosa fotografia. Roma nei primi anni del Seicento, Giordano Bruno e San Filippo Neri, in una memorabile interpretazione di Moni Ovadia, con qualche ardita approssimazione perché il meraviglioso Santo muore nel 1595, quando forsenon era ancora arrivato a Roma. E sappiamo ...