Sexy influencer agli Uffizi | Sgarbi torna all’attacco | “A cosa le preferisco”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Non si placa la polemica sulledegli. Nei giorni scorsi, Alex Mucci e Eva Menta, due modelle da 10 milioni di followers, hanno posato seminude di fronte alla Venere del Botticelli, con tanto di seni in bella vista. Apriti cielo. La foto ha letteralmente mandato in tilt i social provocando approvazione e disappunto. Il primo a criticare le due ragazze è stato Alessandro Drago, consigliere comunale di Firenze in quota FdI: “La Venere del Botticelli – dice – non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due”. Gli, appena scoppiata la polemica, sono corsi subito ai ripari chiedendo ...