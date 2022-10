Serie A | nessun rinvio per la sfida Monza-Bologna

Corriere Delle Alpi

... in corso In fumetteria, libreria e store online Primavera 2023 Il diciassettenne Yu non dà... finalmente arriva in Italia la prima, coraggiosadi Taizan5, vincitrice dell'Excellence Prize ...... c'è la nuova firma luminosa a Led tanto agognata dagli appassionati del brand, in aggiunta al sistema d'infotainment arricchito di nuove funzionalità ed una dotazione dipiù ricca.... Serie D. Brando, con la Dolomiti Bellunesi nessun tipo di rancore. «Nel tempo farà bene» La partita Monza-Bologna si giocherà come da calendario lunedì prossimo, 31 ottobre, alle 20.45, posticipo della 12/a giornata di serie A. (ANSA) ...Il produttore e regista ha dichiarato che le famiglie delle vittime erano state contattate durante la produzione ma nessuno aveva risposto alle chiamate.