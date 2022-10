Serie A | Monza Bologna si giocherà regolarmente

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La gara diA in programma per il prossimo lunedì alle 20.45 si. Respinta la richiesta del club lombardo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,, sfida diA in programma il prossimo lunedì alle 20.45, si. Il club lombardo aveva avanzato la richiesta alla LegaA dopo i fatti accaduti nella serata di ieri a Pablo Marì. L’idea però è stata respinta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A TIM " DESIGNAZIONI 12ª GIORNATA SABATO 29 OTTOBRE NAPOLI " SASSUOLO h. 15.00 RAPUANO ... 18.30 SACCHI VIVENZI " CIPRESSA IV: BARONI VAR: MARESCA AVAR: AURELIANO" ...Ha scelto i social network per tranquillizzare tutti dopo i terribili momenti vissuti ieri ad Assago. Pablo Marì ha voluto ringraziare tutti per l'appoggio e rendere note le sue condizioni. In un ...Nessun rinvio per Monza-Bologna: non è stata accolta la richiesta del club brianzolo di spostare la gara in programma lunedì ...Il difensore e la spesa per l’arrivo dei genitori dalla Spagna. Perché ha scelto la zona sud di Milano: i giochi per il figlio, le provviste alimentari. «Se non fosse stato un atleta sarebbe morto». E ...