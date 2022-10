Serie A | Monza-Bologna non verrà rinviata | i motivi | News

... il 29enne difensore spagnolo del, Pablo Marì. Assago, Tarantino: 'Urlava, urlava e basta' '...alle telecamere Tarantino che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2006 dopo 203 presenze inA ...Anche per questa ragione, questa mattina ilaveva espresso una richiesta ufficiale alla LegaA, chiedendo il rinvio del match in programma lunedì alle 20.45 contro il Bologna. Richiesta ...Il match valido per il 12esimo turno della Serie A 2022/23 tra Monza e Bologna non sarà rinviato, e si giocherà regolarmente il prossimo lunedì. La società brianzola e il suo Amministratore Delegato ...Il club brianzolo aveva fatto richiesta questa mattina per posticipare il match della dodicesima giornata di Serie A E’ ancora comprensibilmente sotto shock lo spogliatoio del Monza per quanto avvenut ...