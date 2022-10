Schillaci | Presto al lavoro i medici non vaccinati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il governo allenta le maglie sul Covid. Via il bollettino giornaliero, pronto il reintegro del personale sanitario non vaccinato: l’esecutivo Meloni cambia direzione sulla gestione della pandemia – Lo stop al bollettino giornaliero su contagi e morti di Covid-19. E poi possibile reintegro del personale sanitario che non ha rispettato l’obbligo vaccinale. Il governo Meloni vuole cambiare direzione sulla gestione della pandemia. Ma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avverte: “Non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid-19. Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione“. Sul tavolo dell’esecutivo ci sono anche l’ipotesi di rinviare l’invio delle multe da 100 euro per gli over 50 che non hanno concluso il primo ciclo vaccinale, forse in attesa di una cancellazione totale. E quella di abolire l’obbligo di mascherine in ospedali e Rsa. IL MINISTRO ...