(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lo04 ha annunciatocome nuovo allenatore, anche se laidea del club tedesco era un'altra. Secondo i media in Germania,...

Calciomercato.com

Il Lipsia martedì scorso si è tolto lo sfizio di infliggere lasconfitta stagionale ai ...di Xabi Alonso alla guida del Bayer Leverkusen era iniziata con un roboante 4 - 0 contro lo04 ma ...Contro il Viktoria Plzen, per lavolta dalla partenza di Ivan Perisic, il canterano ... L'ipotesi Borussia Dortmund viene smentita da chi gli sta vicino anche perché il ragazzo tifa04. ... Schalke 04, prima di Reis il rifiuto dell'ex campione Lo Schalke 04 ha comunicato ufficialmente che il direttore sportivo Rouven Schröder lascia il club con effetto immediato ...Una delle partite in programma per l’undicesima giornata del campionato calcistico tedesco, ovvero la Bundesliga, è Hertha Berlino-Schalke 04. Il match si giocherà domenica 23 ottobre alle 17.30 all’ ...