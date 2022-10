‘Saranno Campioni’ | Sofia Littamè | c’è un futuro dietro Jessica Rossi e Silvana Stanco nel tiro a volo

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022)rappresentano il presente della fossa olimpica italiana in rosa, ma ildella disciplina passa sicuramente dalle mani di, astro nascente neldel Bel Paese. La campionessa olimpica di Londra 2012 e la neo-campionessa europea (e prima carta olimpica per l’Italia a Parigi 2024) hanno, dunque, una allieva da cui aspettarci grandi soddisfazioni innella categoria seniores.è nata il 23/02/2002 a Monselice. La prima volta che ha provato ilè stata all’età di dieci anni, senza entusiasmarsi in quel momento. Dopo averci riprovato tre anni dopo se ne è innamorata, ...