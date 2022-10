Sala | a San Vittore situazione indegna per la vita dei detenuti

Non si può continuare a vivacchiare, io cercherò di fare la mia parte"."OVittore viene rinnovato, a costo anche di ridurre i numeri - ha concluso- oppure così non si può andare avanti, ...Questo partire proprio daFelice, che ha messo a bando quasi 600 piante per i residenti: chiuse ... mercoledì mattina inconsiliare si procederà all'assegnazione dei lotti, poi subito al ...Il Papa ha nominato membro dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa) suor Raffaella Petrini, segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Ne dà no ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...