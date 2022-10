Rugby femminile | Mondiali 2022 | in Nuova Zelanda ci si gioca un posto in semifinale

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si disputano tra domani e domenica i quarti di finale dellaWorld Cupine tra Whangarei e Auckland si sceglieranno le quattro regine iridate. Si inizierà con Italia-Francia, storica prima volta per le azzurre nei playoff, ma sono tanti i match da non perdere. Sabato mattina, con fischio d’inizio alle 8.30 sarà la volta delle padrone di casa delladi sfidare il Galles. Match sulla carta già scritto, con le Black Ferns che sono favorite d’obbligo, troppo forti per delle britanniche che hanno faticato nella prima fase del torneo e appaiono le vittime sacrificali in una partita che le neozelandesi non possono certo perdere in casa. Domenica notte, alle 2.30 italiane, sarà la volta di Inghilterra e Australia. Le inglesi hanno ...

Agenzia ANSA

