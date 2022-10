Rugby Autumn Nations Series 2022 | 21 gare su su Sky Italia sempre in chiaro su TV8

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un autunno mondiale di grandein onda su Sky. Sono 21 gli incontri dell’ad essere trasmessi su Sky e in streaming su NOW. Si parte domani, sabato 29 ottobre, con Scozia-Australia, live dalle ore 18.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. L’esordio degli azzurri è previsto per sabato 5 novembre alle ore 14 contro Samoa, in una sfida in programma a Padova e in onda su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e anche insu TV8. Nel complesso le partite dell’di(tre Test-Match in casa) sarannoin diretta su Sky, in streaming su NOW e anche insu TV8. L’tornerà in campo contro l’Australia sabato 12 all’Artemio Franchi di Firenze, mentre sabato 19 allo ...

Kieran Crowley ha ufficializzato la lista dei convocati dell' Italrugby per leNations Series 2022 , al via nella giornata di sabato 5 novembre al Plebiscito di Padova contro Samoa. Il tecnico neozelandese ha fornito i trentaquattro nomi in occasione della conferenza ...