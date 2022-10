Ronaldo | Fenomeno anche in macchina | che balletto! VIDEO

...ilall'Inter e Roberto Baggio al Bologna. Nato a Palermo, con il padre Bartolomeo (che giocò anche in A con il Venezia) e due dei quattro fratelli maschi calciatori, Massimo ......ilall'Inter e Roberto Baggio al Bologna. Nato a Palermo, con il padre Bartolomeo (che giocò anche in A con il Venezia) e due dei quattro fratelli maschi calciatori, Massimo ...In carriera Tarantino ha giocato come terzino sinistro e all'occorrenza come difensore centrale e può vantarsi di esser stato compagno di squadra di fuoriclasse come Diego Armando Maradona al Napoli, ...L'ex calciatore ha fermato l'aggressore che, con un coltello preso da un espositore, ha ucciso un cassiere e ferito cinque persone ...