Roma | violenza sessuale all’Umberto I | tirocinante stuprata nel turno di notte da un infermiere di 55 anni

... per fermare i gruppi di fascisti che stavano convergendo verso. Il decreto per lo stato di ...scappare in Svizzera nel caso l'esercito regio avesse deciso di disperdere i fascisti con la. ...Sembra che l'infermiere 55enne sia stato già individuato e bloccato: le indagini stanno proseguendo per poter formalizzare l'accusa disessuale. La giovane è stata visitata al pronto ...Al Policlinico Umberto I di Roma, una tirocinante di 20 anni sarebbe stata vittima di violenza sessuale da parte di un infermiere. La ragazza ha chiesto aiuto al pronto soccorso dell'ospedale; l'uomo, ...Come riporta Agi, la scoperta è stata fatta grazie al lavoro di Tony Saccucci, regista e dottorando in Scienze politiche presso l’università La Sapienza di Roma, per la sua tesi ... di disperdere i ...