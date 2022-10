Roma | squalifica Zaniolo Europa League | depositato il ricorso

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lahain queste ore ilall’Uefa contro ladi tre giornate inflitta a Nicolò. Il calciatore giallorosso infatti aveva scalciato un avversario a palla lontana nel match dell’Olimpico contro il Betis Siviglia, terza giornata del girone C di. Sebbene l’Uefa sia molto rigida su questi provvedimenti, laritiene troppo punitivo lo stop di tre turni (due già scontati) e punta allo sconto di una giornata che permetterebbe adi scendere in campo nell’ultima partita del girone. Gli uomini di Mourinho si giocheranno il passaggio del turno contro il Ludogorets e la presenza dipotrebbe essere un’arma in più contro l’insidiosa compagine ungherese. ...

