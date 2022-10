Roma | rifiuta di fare l’alcol test dopo essere stato fermato | ritirata la patente a un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Aveva probabilmente passato una serata “alticcia” nel Comune di Colleferro, in provincia di, così darsi diuna voltada Carabinieri con la propria autovettura. E’ quello che è successo a undi 56 anni,in una zona nota per la movida nel Comune provinciale del territoriono. A fermarlo, un equipaggio del NORM della stazione locale dei Carabinieri, che ha voluto vederci chiaro sul signore al volante. Nonostante gli fossechiesto di effettuarein maniera posata, l’di 56 anni hato di sottoporsi ai controlli per stabilire se avesse fatto uso di bevande alcoliche o ...