Roma | orrore e mistero intorno all’uomo deceduto a Torrevecchia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Attenzione, in via Monte Bruno dove ieri si è suicidato un signore: brandelli di sangue e materie celebrali sul lato della strada … con i cani passate dal lato opposto per evitare di passarci sopra…” Il sinistro allarme lanciato poche ore fa da un utente di Facebook ci era sembrato inverosimile. E di pessimo gusto. Purtroppo era tutto vero. All’indomani della tragedia verificatasi nel pomeriggio di ieri nel quartiere di, restano sull’asfalto le tracce raccapriccianti e inequivocabili di una morte in diretta che nessuno fino a questo momento si è preoccupato di lavare O semplicemente coprire in qualche modo. E, come se non bastasse, qualcuno – forse un po’ troppo distratto dal ritmo frenetico in cui siamo immersi tutti ogni giorno – ha pensato bene di parcheggiare la propria auto su quei miseri resti. L’unica testimonianza rimasta di una vita passata, ...