Roma | lavoro nero e posti letto non dichiarati per mandare avanti l’albergo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 ottobre 2022). Gestire un’attività non è cosa da poco. Farlo nel pieno rispetto delle regole, poi, è un altro paio di maniche. I furbetti non mancano: ci sono coloro che non assumono, che fanno lavorare in, che non dichiarano quanto dovrebbero e che non dispongono i giusti controlli per la sicurezza e l’incolumità dei proprio clienti. I controlli messi in atto dalla Polizia di Stato mettono ancora una volta in evidenza questo dato. Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un ennesimo servizio “ad alto impatto” nel quartiere Prenestino svolto con il coordinamento del competente Distretto di PS e la collaborazione della Divisione Polizia Amministrativa e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. In totale, i controlli hanno interessato ben 150 persone e 68 veicoli. Parallelamente, è stata data particolare attenzione al contrasto della prostituzione per le vie del ...