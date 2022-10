Roma | la decisione sulla squalifica di Zaniolo | i dettagli

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Durante la partita di Europa League, dello scorso 6 ottobre, tra Betis Siviglia eNicolòsi è trovato al centro di un episodio spiacevole. Nei minuti finali del match, infatti, il centrocampista ha rimediato un cartellino rosso dopo essere entrato in contatto con Alex Moreno. Nelle ore successive alla partita, la Uefa si è espressa duramente assegnando ben 3 giornate dial calciatore classe 1999.La, però, non sembra voler accettare la; infatti, come riporta il Corriere dello Sport, la società giallorossa ha ufficialmente depositato il ricorso per ridurre la. Il club della Capitale punta a riaveregià nella prossima ...

Tre giornate di squalifica complessive per Nicolò Zaniolo in Europa League e la Roma ha preso una decisione ufficiale sulla questione. Le difficoltà in campo per Nicolò Zaniolo si sommano a quelle fuori dal terreno di gioco per l'attaccante della Roma. In questo inizio di stagione ...