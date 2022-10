Roma | depositato il ricorso alla UEFA contro la squalifica di Zaniolo

, squalifica Zaniolo:il ricorso Nicolò Zaniolo, attaccante della©LaPresseSono state ben tre le giornate di squalifica per Nicolò Zaniolo a seguito dell'espulsione contro il Real ...Già scontate due giornate, lahail ricorso alla Uefa per ridurre la squalifica da tre a due partite e averlo a disposizione per la sfida decisiva con il Ludogorets in programma ...Tre giornate di squalifica complessive per Nicolò Zaniolo in Europa League e la Roma ha preso una decisione ufficiale sulla questione ...La Roma ha depositato il ricorso contro la squalifica di Zaniolo in Europa League dopo l'espulsione contro il Betis. La UEFA aveva assegnato tre giornate ...