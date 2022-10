Roma | bufera per i vigili urbani | il comandante silenzia il corpo e rimuove la portavoce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 ottobre 2022). Idella Capitale sono diventati uninvisibile: introvabili, rari e completamente spariti dalla circolazione, o meglio ce ne sono troppo pochi, e non bastano a coprire il territorio, di per sé non proprio facile nel monitoraggio e nella gestione. Alla notizia, di per sé già abbastanza eclatante di cui ci siamo occupati diverse volte, ne segue un’altra altrettanto allarmante: il fatto che ci sia una carenza non bisogna dirlo ad alta voce, non bisogna dare troppo spazio agli articoli in merito e, soprattutto, bisogna mantenere un profilo basso per non suscitare eccessiva attenzione mediatica e sociale., si ‘cercano’ 1500: bando di concorso in arrivo, requisiti e come fare domanda Rimossa la responsabile stampa dei ...