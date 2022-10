Roma | baby gang distrugge a picconate le giostrine nel parco | ecco il video

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Armati di piccone hanno iniziato are leper bambini nelDe Cristo, in Via Suvereto, a Val Melaina, nel III Municipio di. Se la sono presa con cavallucci a dondolo e altalene, così come il pavimento in gomma e il mattonato. Ad agire in 4, apparentemente minorenni. Degrado Capitale:affoga tra rifiuti, erbacce e indifferenza Il raid nelpubblico È successo nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:00. Quattro ragazzi, di cui tre armati di piccone, sono entrati nel, già tristemente teatro di episodi di criminalità per episodi di spaccio e rapine ad opera di. I bulli hanno iniziato a colpire i giochi con il piccone, passando poi al tappeto in gomma e alla parte in mattoni. ...