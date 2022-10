Ritorna la Serie A con Napoli-Sassuolo | diretta TV e streaming

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ildi mister Luciano Spalletti sta vivendo una splendida favola ed un sogno dal quale non vuole svegliarsi. Una scia di successi positivi e di vittorie che stanno alimentando un enorme entusiasmo e gioia nella tifoseria partenopea. Dopo l’ultima vittoria in campionato all’Olimpico contro la Roma (0-1 con la rete di Osimhen) e quella conquistata al Maradona mercoledì scorso in Champions League contro i Rangers (3-0), gli azzurri si preparano per scendere di nuovo in campo al Diego Armando Maradona per disputare la 12a giornata diA contro ildi Dionisi, domani pomeriggio 29 ottobre alle ore 15.00. Andiamo a vedere i dettagli, le probabili formazioni e dove vedere laTV edel prossimo match. Attualmente, la classifica diA vede al comando ...