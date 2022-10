Risultati NBA | i Warriors annientano gli Heat | crollano i Nets

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Doncic non si ferma più, ancora lui l’eroe di serata che regala ai Mavericks la prima trasferta stagionale, serata indimenticabile in NBA PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una stagione che comincia a farsi davvero interessante con un susseguirsi di colpi di scena giornata dopo giornata, la partita più accesa di serata ha visto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Gazzetta dello Sport

Adesso la crisi sembra tornata (o in subordine siamo in presenza dialtalenanti e ... APPROFONDIMENTI: dove vederla in tv, le date, gli italiani, le favorite. La guida alla nuova stagione ...Per quanto riguarda gli altri, si segnala la sconfitta subita dai Los Angeles Lakers contro i ragazzi di Denver per 110 - 99, e la vittoria degli Utah Jazz contro i Rockets con il risultato ... Lakers ancora al palo. Banchero super, ma Orlando perde ancora A Brooklyn i Nets in "back-to-back" e in pessime condizioni a inizio stagione ricevono i Mavericks di Luka Doncic. La gara scorre veloce nel primo tempo, con qualche botta ...Los Angeles è la peggior squadra di questo inizio stagione in Nba, quattro k.o. di fila. LeBron solo nel suo anno da rookie era partito così male. Infortuni, scelte sul mercato discutibili, la conferm ...