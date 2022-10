Rinnovo Tare | la mossa di Lotito per tenere il diesse

(Di venerdì 28 ottobre 2022) In casa Lazio in attesa delc’è ilIghli, al momento manca l’offerta ma c’è unadiper la conferma dell’uomo mercato biancoceleste In casa Lazio in attesa delc’è ilIghli, al momento manca l’offerta ma c’è unadiper la conferma dell’uomo mercato biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente vorrebbe chespalmasse i 2 milioni attuali in tre anni. Si attende la risposta e la possibilità di un nuovo incontro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ma il presidente ne è certo: 'Non vendo Sergej, gli offrirò il. Lo ribadisco, ora vale 120 milioni, e ogni mese che passa, sale il prezzo'. Il Sergente è diventato un campione vero, per...In questa edizione: - Napoli, per Simeone triplo record - Barcellona out dalla Champions: rischio collasso - Mourinho: 'Calcio scandinavo in evoluzione' - Lazio, si avvicina ildigsl SponsorTiene banco la questione legata al rinnovo di Igli Tare in casa Lazio. Il Direttore Sportivo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed al momento non ha ancora sottoscritto il prolungamento ...In casa Lazio in attesa del rinnovo c’è il diesse Ighli Tare, al momento manca l’offerta ma c’è una mossa di Lotito per la conferma dell’uomo mercato biancoceleste In casa Lazio in attesa del rinnovo ...