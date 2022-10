Rihanna | è fuori il nuovo singolo “Lift me up”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’attesa è finita,è davvero tornata. Dopo 6 anni in cui era scomparsa dalla scena musicale, torna ad esserne protagonista con ilme up. Il brano, come anticipato nei giorni scorsi, sarà la colonna sonora delfilm Marvel Black Panther: Wakanda Forever, in uscita a novembre.me up: Ildi«è un abbraccio alle persone che ho perso»me up –Dopo il tweet teaser pubblicato dalla Marvel, a mezzanotte è uscitome up.aveva salutato i suoi fan dicendo che l’attesa del suo ritorno ne sarebbe valsa la pena, e così è stato. La cantante è tornata in scena con un brano davvero emozionante, ...