Rifiuti | riqualificazione dell’impianto di S Donnino grazie ai fondi Pnrr

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Approvato un finanziamento da 3,5 milioni per lastrutturale dell'impianto didi San, a Firenze. L'articolo proviene da Firenze Post.

Rifiuti, la riqualificazione dell'impianto di San Donnino ammessa ai finanziamenti Pnrr Approvato un finanziamento da 3,5 milioni per la riqualificazione strutturale dell'impianto di rifiuti di San Donnino, a Firenze.Il progetto di riqualificazione strutturale dell'impianto di rifiuti di San Donnino, a Firenze, presentato da Alia, è stato ammesso al finanziamento del Pnrr: arriveranno 3,5 milioni di euro (il 35% d ...