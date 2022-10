Ream 2 | slitta a dicembre udienza preliminare

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Per un impedimento del giudicela conclusione dell’per il caso2, dove fra le quattro persone chiamate in causa c’è anche l’ex sindaco Piero Fassino. Il giudice è assente per ragioni di salute da lunedì scorso, ma la decisione è stata comunicata alle parti riunite in aula (compreso il pm Gianfranco Colace) solo questa mattina. Fassino, oggi parlamentare del Pd, si era presentato in aula dopo essere arrivato da Roma. Per la vicenda2 la procura aveva chiesto e quattro rinvio a giudizio per turbativa d’asta, ipotizzando che fra il 2012 e il 2013 la società Esselunga venne favorita a scapito di Novacoop dell’assegnazione di una ex area industriale per la realizzazione di un supermercato. Una tesi che le difese hanno sempre ...