Un morto e 4 feriti. Si delinea sempre più come un dramma della follia l'aggressione di ieri al Centro Commerciale Milanofiori di Assago, alle porte di Milano. Andrea Tombolini , 46 anni, il ......squarciato la gola e tagliato i polsi tanto profondamente da far ritenere che nel corso del... senza un apparente motivo, ha portato all'uccisione della donna, percepita forse dall'come ... Raptus omicida al centro commerciale di Assago, l'assassino: "Ho provato invidia per chi sta bene" Un morto e 4 feriti. Si delinea sempre più come un dramma della follia l’aggressione di ieri al Centro Commerciale Milanofiori di Assago, alle porte di ...CONEGLIANO - Nonostante la causa della morte sia chiara, la Procura di Treviso ha comunque disposto l’autopsia sul corpo di Maria Luisa Bazzo, l’87enne di Parè di ...