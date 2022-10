Rambo Last Blood film stasera in tv 28 ottobre | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è ilin tv venerdì 282022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Adrian Grunberg. Ilè composto da Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Joaquín Cosio, Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Jessica Madsen, Sheila Shah, Owen Davis, Díana Bermudez....